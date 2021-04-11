شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري نفسي عن مشهد « دولارات محمد رمضان »: تعويض لفترات الحرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحية النفسية، على قيام الفنان محمد رمضان بإثارة مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء بعض الدولارات في المياه.

وقال «هندي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «أنا على مقربة بطبيعة محمد رمضان وطبيعة وضعه الأسري والتعليمي والاجتماعي.. محمد على المستوى الشخصي حنين جدًا، وحافظ للقرآن الكريم، ودارس فلسفة وهو نموذج للشباب من الناحية الإنسانية».

وتابع أن «رمضان» كان مكافحًا وكان يجتهد بصورة كبيرة لحصول على دور صغير، وعندما قام الله بالتعويض عليه من الناحية الفنية، اتجه للجوء لبعض السلوكيات لتعويض النفسي عن فترات الحرمان التي كان يعيشها قبل أن يشتهر، ولذلك يقوم بالتصوير أمام بعض السيارات الجديدة أو الطائرات لكي يقول: «أنا موجود».