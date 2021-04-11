شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يستعرض إنشاءات وتجهيزات الجامعة الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت الجامعية.

تناول الاجتماع عرض تجهيزات وتشطيبات المنشآت الجارى العمل بها بكليات الطب، طب الأسنان، تكنولوجيا العلوم الصحية، مستشفى الطوارىء، معهد الكبد القومى، مراكز الاختبارات الإلكترونية، كلية التربية، رفع كفاءة بنشات المدرجات بالكليات، تطوير المبنى الإدارى بالإدارة العامة للجامعة، بالإضافة إلى ماتم من إنشاءات وتجهيزات بجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، وعرض لما تم الإنتهاء منه بمزرعة الراهب، وأعمال التحديثات الإلكترونية وأعمال الصيانة بكليات الجامعة، وعرض بيان المنصرف من الاعتمادات المالية، والمستخلصات.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات وتسلميها لبدء العمل بها.