شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحسن الطقس.. إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بعد تحسن حالة الطقس ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارات الميناء المختصة بدأت بإدخال السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.

من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

كانت أحياء الإسكندرية تعرضت لعدم استقرار في الأحوال الجوية على مدار اليومين الماضيين، إذ شهدت المدينة نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.