شكرا لقرائتكم خبر عن شاب بـ"ها أنا أحقق ذاتى" يروى تجربته ويتمنى الانضمام للبرنامج الرئاسى للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد أحد شباب المشروع القومى "ها أنا أحقق ذاتى" تجربته خلال الاحتفالية التى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، واختتم حديثه بأمنية له بالانضمام للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

وتضمن الحفل عرض قصص نجاح من الأطفال الأيتام المتفوقين علميًا وفنيًا ورياضيًا، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الشعبية والفنية والتمثيلية والغنائية والرياضية.