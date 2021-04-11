شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ مصريي الخارج بمناسبة رمضان: فرصة عظيمة لإعلاء قيم التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأصدق التهاني القلبية لأبناء مصر في الخارج والداخل بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم شهر الصيام والتضرع والعمل الجاد.

وتؤكد وزيرة الهجرة أن "الشهر الكريم يعد بمثابة فرصة عظيمة لإعلاء قيم التعاون والإحسان والرحمة والمغفرة .. فكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم الشهر الكريم باليُمن والبركات وحفظ الله تعالى مصرنا الحبيبة".