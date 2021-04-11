شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: يوم اليتيم تحول لأيقونة عالمية.. ودمجهم فى المجتمع واجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال احتفالية "ها أنا أحقق ذاتى" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحيات الرئيس للحضور، مضيفا أن يوم اليتيم تحول لأيقونة عالمية، مؤكدا أن العمل على سعادة وتنمية الأيتام واجب، معلنا عن مبادرة "ها أنا أحقق ذاتى" لتمثل إطار مجتمعى يقدم كافة الخدمات.

وأوضح مدبولى، أن الدولة تعمل على حماية النشء والشباب، فهم شباب الغد وعماد الدولة، ولذا فا حمايتهم من أهم أولوياتنا، مؤكدا أنه فى ظل عصر تزداد فيه أعداد الأيتام كان لابد من مزيد من الجهد واحتفالنا اليوم للتأكيد على أن الاهتمام بهم ودمجهم فى المجتمع

وتضمن الحفل عرض قصص نجاح من الأطفال الأيتام المتفوقين علميًا وفنيًا ورياضيًا، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الشعبية والفنية والتمثيلية والغنائية والرياضية.