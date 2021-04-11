شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: العالم اتجه لبروتوكول العلاج المصرى بعد إثبات فعاليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة كورونا، المواطنين من استخدام بروتوكولات علاج أعراض فيروس كورونا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، معقبا: "البروتوكولات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي غلط.. وكل مواطن له عرض مختلف عن الآخر، وعلاج أعراضه على حسب حالته الصحية، ولابد أن يتلقى العلاج بعد تشخيص الحالة صح من طبيب متخصص".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن البروتوكول المصرى منذ أكتوبر 2020، نزل أكثر من تحديث من البروتوكولات العالمية ولم يضف أى شيء للبروتوكول المصرى، وهو متفوق على البروتوكولات العالمية، وعلى أحدث شيء وسابق جميع بروتوكولات العالم، مؤكدا أن كل دول العالم أضافت للبروتوكول علاجات مختلفة عن البروتوكول المصرى، وعادوا له بعد أن أثبت فعاليته.

وتابع: "لم نرصد أي آثار جانبية خطيرة للقاح استرازينكا وسينوفارم، واللقاح آمن حتى هذه اللحظة فى مصر، ولم يحدث أى تجلطات".

كانت ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بمحافظات الصعيد خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى مضاعفة أعداد مراكز تلقي اللقاح بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقدها مستشفى حميات سوهاج، مساء اليوم الأحد، يرافقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعددًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.