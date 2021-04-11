نقابة المهندسين: إنشاء 28 أكاديمية تدريب فى 28 محافظة لتأهيل العامل البشرى

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القاهرة - سامية سيد - أكد جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن المكون المحلى لصناعة السيارات 45%، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف زيادة المكون المحلى لـ75% فى صناعة السيارات، للوصول لأعلى المعدلات العالمية فى صناعة السيارات.

وقال رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن نقابة المهندسين أنشأت 28 أكاديمية تدريب فى 28 محافظة لتأهيل العامل البشرى على صناعة السيارات، موضحا أن توطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية فى مصر يضع مصر فى مصاف الدول التقدمية.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إلى أن توطين صناعة السيارات فى مصر يتطلب تأهيل العناصر البشرية، موضحا أن مصر تنشئ شبكة قومية للطرق، وتضخ العديد من الكيلومترات، وتمكنت من خفض تكلفة استهلاك البنزين وصيانة السيارات.

وفى وقت سابق تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية، كما وجه الرئيس بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع، وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.