شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحذر من حرب المياه إذا لم يتدخل المجتمع الدولى فى «أزمة السد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، من أن حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولى.

وشدد على أن الحرمان من المياه هو أقوى سبب لخلق العداء، مشيراً إلى أن التعنت الإثيوبى قد يجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه. كانت القاهرة والخرطوم رفضتا مقترحا إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء، وأكد السودان مجددا أنه يسعى أولا إلى التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم، بشأن تشغيل وملء السد.

وحذرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان رسمى، من أن أديس أبابا تعتزم الشروع فى الملء الثانى للسد بحوالى 13.5 مليار متر مكعب فى مايو ويونيو المقبلين، بعدما كانت أعلنت أنها ستبدأ المرحلة الثانية فى يوليو المقبل. وردت وزارة الرى السودانية، فى بيان، على المقترح الإثيوبى بتبادل المعلومات حول السد بقولها: «يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضرورى، لكن العرض الإثيوبى لتبادل المعلومات بالطريقة التى أشارت إليها الرسالة ينطوى على انتقائية مريبة فى التعامل مع ما تم الاتفاق عليه»، وأوضحت أن «تبادل المعلومات حول الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق يعنى تخفيض سقف التفاوض، من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط».