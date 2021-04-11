شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحتوى غضب «النواب» وتقرر تطعيمهم وأسرهم فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، بسبب عدم بدء تطعيم النواب بلقاح «كورونا»، وفى محاولة للتهدئة، أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، تواصله مع رئيس الوزراء الذى أصدر تعليمات لوزيرة الصحة، بالبدء الفورى فى تطعيم الأعضاء وأسرهم. وقال حنفى جبالى، رئيس المجلس: إن «كل نائب، بصرف النظر عن سنه وعمره، يمثل آلافا من المواطنين، وهذا هو الفارق بينه وبين المواطن وهو فارق وليس تمييزًا، فنحن أمام 105 ملايين مواطن وليس 600 نائب».

فى سياق متصل، بدأ مجلس النواب، أمس، مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة لعام 2019- 2020، وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة، إن الحسابات الختامية لكافة دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا التى أضرت باقتصادات العالم. وأوضح أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات فى الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية العامة، والتى تكرر حدوثها فى السنوات المالية السابقة، منها عدم اعتماد مجالس إدارات 29 هيئة لحساباتها الختامية، فضلاً عن اعتماد 14 هيئة للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة. وأشار إلى أن اللجنة أحالت تلك الهيئات المخالفة إلى الحكومة لتحديد المسؤولية تجاهها، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر، لافتا إلى عدم التمكن من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها نتيجة لعدم التزام وزارة التخطيط بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوى.