شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية بقرية أسمنت في الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، مشروع الصوب الزراعية بقرية أسمنت بالداخلة التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه السيد نبيل حنفى رئيس المركز.

حيث وجه بزيادة أعداد الصوب الزراعية البالغ عددها ١٩ صوبة مع تنويع المنتجات الزراعية وإدخال زراعات جديدة إلى جانب الخضروات مثل البطيخ والفراولة والبامية والبصل، وفتح منافذ لبيع هذه المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة ٥٠ ٪. كما قرر المحافظ منح المشروع عين سطحية للتوسع في ري الصوب الزراعية الحالية والجديدة.