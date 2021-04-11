شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يزور رئيس هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير الياباني في القاهرة، نوكي ماساكي، ونائب المدير العام للشؤون الهندسية بالمكتب البحري بوزارة النقل اليابانية، سايتو هيدياكي، بزيارة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، للتعبير عن تقديرهما للحكومة المصرية لجهودها الكبيرة في إعادة تعويم السفينة «إيفر جيفن»، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد السفير أن قناة السويس تُعد ممرًا بحريًا هامًا للغاية للوجستية البحرية في العالم، كما أشاد بجهود هيئة قناة السويس في سبيل استئناف عبور السفن في القناة في وقتٍ مبكر، معربا عن أمله في أن تستمر العلاقات الجيدة وطويلة الأمد بين السفارة وهيئة قناة السويس وأن يتم تعزيزها.

كما أعرب المسؤول الياباني سايتو عن تقديره وامتنانه تجاه الهيئة لقيامها بعملٍ رائع ومواصلة الليل بالنهار من أجل إعادة تعويم السفينة «إيفر جيفن»، مشيرا إلى أن هذه النتيجة محل تقدير كبير من ملاك السفينة اليابانية وكذلك من قبل صناعة الشحن اليابانية التي تمثل 7٪ من السفن المارة عبر قناة السويس.

وذكر سايتو أن العلاقات الودية بين اليابان ومصر لم تتزعزع، وإنه على يقين من أن ذلك سيتيح فرص أخرى لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي.