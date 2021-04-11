أخبار مصر

إخلاء عمارتين سكنتين في سيدي سالم

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية سيد خميس التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ قرار إخلاء عمارتين سكنيتين عبارة عن محلات وعيادات، لوجود ميول بهما وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظا على حياة المواطنين.

وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف هيكل من تنفيذ 3 قرارات إزالة عشش وبوص على أرض أملاك الصرف بسد خميس سيدي سالم بالتعاون مع رجال الشرطة والوحدة المحلية.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال صيانة وترميم طريق الرافد الدولى مقابل الكورنيش التي يقع في نطاقها كورنيش المدينة، ودهان التلتورات، وأعمال النظافة ورفع المخلفات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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