شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عمارتين سكنتين في سيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية سيد خميس التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ قرار إخلاء عمارتين سكنيتين عبارة عن محلات وعيادات، لوجود ميول بهما وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظا على حياة المواطنين.

وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف هيكل من تنفيذ 3 قرارات إزالة عشش وبوص على أرض أملاك الصرف بسد خميس سيدي سالم بالتعاون مع رجال الشرطة والوحدة المحلية.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال صيانة وترميم طريق الرافد الدولى مقابل الكورنيش التي يقع في نطاقها كورنيش المدينة، ودهان التلتورات، وأعمال النظافة ورفع المخلفات.