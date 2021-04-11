شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 600 متعاف من «كورونا» يغادرون المستشفيات.. و801 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 600 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وشفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 159054 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، تسجيل 801 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى وفحوصات الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة فى ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد المسجل فى مصر بالفيروس، حتى الآن، 209677، منهم 159054 حالة تم شفاؤها، و12405 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بالمحافظات، ومتابعة الموقف بشأن الفيروس، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت الوزارة وسائل تواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، وتطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وفى سياق آخر، تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مستشفى عزل قفط المركزى، فى إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها أقسام المستشفى للتأكد من توافر الخدمات الطبية للمرضى، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفى.

وأوضح أن الوزيرة راجعت نسب إشغال المرضى بالمستشفى، للتأكد من توافر الأسرة، وأسرة الرعاية لاستقبال المصابين، مشيرة إلى أن نسب الإشغال بالمستشفى 60% بالأسرة الداخلية، و50% من أسرة العناية المركزة، كما راجعت الحد الاستراتيجى للأكسجين الطبى بالمستشفى، وسعته 10 آلاف لتر، ويتم التوريد طبقًا للاحتياج، بالإضافة إلى توافر 40 أسطوانة أكسجين، وتابعت مدى توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية. وتابع «مجاهد» أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى الداخلية وغرف عزل مصابى كورونا، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية.

وأكدت الوزيرة أن للمرضى أهمية الحفاظ على تناول الوجبات الغذائية، والأدوية المقررة لهم ضمن بروتوكولات العلاج فى أوقاتها المحددة ما يساهم فى تحسن حالتهم الصحية وسرعة شفائهم.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة حرصت على التحدث مع الأطقم الطبية وفرق التمريض بالمستشفى، موجهة الشكر لجهودهم المبذولة فى خدمة المرضى، قائلة: «ممتنة لكم.. ومطمئنة على المرضى بوجودكم.. أنتم حائط الصد الأول فى مواجهة للجائحة».

وتوجهت الفرق الطبية والتمريض بالشكر للوزيرة لدعمها لهم وما تبذله من جهود للنهوض بالمنظومة الصحية.

ولفت «مجاهد» إلى أن الوزيرة أوصت الأطقم الطبية بتقديم الدعم النفسى لمصابى كورونا لما له من تأثير فى تحسين حالتهم الصحية، قائلة: «مطمئنة على صحة المرضى بوجودكم»، وأوصتهم بالحفاظ على حماية أنفسهم خلال مواجهة الجائحة والالتزام باتباع بروتوكولات مكافحة العدوى.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، موجهة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، فى إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مشددة على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة للتطوير.

يذكر أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددا من المستشفيات بمحافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال كورونا.

رافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.