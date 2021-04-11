شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى فى الأزهر: «نحتاج للتعاون لحماية شبابنا من الأفكار المتطرفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الرئيس التونسى، قيس سعيد، بالجهود التي يبذلها الأزهر الشريف، لنشر السلام وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام».

وأكد «سعيد»، خلال زيارته للأزهر الشريف ولقائه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتباحث حول أبرز قضايا العالم العربى والإسلامى، وأوجه التعاون بين الأزهر الشريف وتونس، في المجالات العلمية والثقافية، أن الشعب التونسى يذكر ما قام به ابن خلدون والشيخ الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق، والشاعر بيرم التونسى في رحلتهم العلمية إلى مصر. وأكد الطيب أن علاقة التونسيين بمصر علاقة تاريخية قديمة بدأت منذ تحويل عاصمة الفاطميين من المهدية إلى القاهرة، ووفَدَ طلاب وعلماء تونس إلى الأزهر، الذين أصبحوا جزءًا من نسيجه.

وأبدى استعداد الأزهر لتشكيل لجنة علمية مشتركة لخدمة الثقافة الإسلامية، وتعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين جامعتى الأزهر والزيتونة، إضافة لتخصيص المنح الدراسية لطلاب تونس وتدريب الأئمة في إطار برنامج أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، الذي يستقبل الأئمة من مختلف قارات العالم لتدريبهم على نشر الفكر المعتدل ومكافحة الفكر المتطرف وحماية أمن واستقرار الدول، واستعداد الأزهر لإعداد مناهج دراسية مشتركة تعالج القضايا المعاصرة، مهديًا للرئيس التونسى نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية، وكتاب ذاكرة الأزهر الشريف. كما زار الرئيس التونسى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله القس تادرس، بعد زيارته لمعالم وشوارع القاهرة القديمة وخان الخليلى.