شكرا لقرائتكم خبر عن «سوهاج الجامعي» تعقد اجتماعًا طارئًا لمواجهة زيادة إصابات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الطارئة لمجلس إدارة المستشفي الجامعي، لمناقشة عدد من القرارات لمواجهة التداعيات الناتجة عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا داخل المحافظة، سواء بين المواطنين أو الفريق الطبي.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أنه سيكون هناك تنسيق كامل مع مديرية الصحة في الإجراءات التي ستتخذها مستشفى الجامعة لمواجهة تداعيات تزايد الإصابات بفيروس «كورونا» داخل المحافظة، وتعيين منسقين من الجامعة لإبداء الرأى الفنى في الحالات وتشخيصها، وكذلك تحديد الحالات التي ستحتاج إلى رعاية مركزة طبقاً للبروتوكول المعتمد من الوزارة.

وقال رئيس الجامعة، أنه تم بحث استعداد المستشفى الجامعى للتعامل مع الأزمة الراهنة حيث تم تخصيص مبنى مستشفى الأورام كمستشفى عزل، ويشمل بصفة مبدئية ١٠ أسِرة رعاية مركزة مجهزة، بالإضافة إلى ٨٧ سرير داخلى، وسيتم البدء في تشغيل العزل واستقبال الحالات المصابة بالتنسيق مع الغرفة المركزية لإدارة الأزمة.

وقال الدكتور حسان النعمانى عميد كلية الطب، أنه تم التأكيد على استعداد المستشفى الجامعى للتعامل مع جميع حالات الطوارئ بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك في ضوء إيقاف الطوارئ بالعديد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتحويلها لمستشفيات عزل، كما سيتم استمرار العمل بالعيادات العامة لأقسام الجراحة، والباطنة، والنساء، والأطفال، والعظام، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، وجراحة الأوعية الدموية، والروماتيزم، والأورام، وتعليق العمل بشكل مؤقت في العيادات التخصصية.

وقال الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أن قرارات الجلسة الطارئة شملت أيضاً إعطاء الأولوية للدخول بالأقسام الجراحية لحالات الأورام والحالات الطارئة، ويتولى أقسام التخدير والرعاية المركزة وقسم الأمراض الصدرية مسئولية الرعاية المركزة للعزل، مع تكليف الدكتور الهيثم محمد طه بالإشراف على عناية العزل، بالإضافة إلى تكليف قسم الأمراض الباطنة وقسم الأمراض المتوطنة مسئولية الإشراف على القسم الداخلى للعزل، والتأكيد على جميع المترددين على المستشفى الجامعى بمراعاة التباعد الإجتماعى والإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وعدم التواجد داخل أقسام الطوارئ، وعدم التكدس والزحام داخل العيادات حرصا على سلامتهم.