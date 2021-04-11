شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية هلال رمضان .. الإفتاء تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2021 «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء الأحد موعد أول أيام شهر رمضان 2021، مؤكدة أنها استطلعت من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجريا الموافق 2021.

وبحسب بيان الدار تبين أن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان 1442 وأن الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان 2021 .

وذكرت الدار أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية في أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات، لرصد وتتبع هلال شهر رمضان 2021 وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام لإعلان البيان الشرعي والرسمي وموعد بداية الشهر الهجري من عدمه.

وكشفت الحسابات الفلكية في وقت سابق أن موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا وموعد أول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 سيوافق الثلاثاء 13 أبريل 2021 وينتهي يوم 12 مايو 2021.

وذكرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري 354 يومًا وبذلك تكون سنة بسيطة، حيث لم يعد يتبقى على موعد بدء شهر رمضان 2021 إلا شهرا وعدة أيام.

وعن موعد أول أيام شهر رمضان 2021 تقول دار الإفتاء إن رؤية هلال شهر رمضان حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية لدى المسلمين.

وأضافت دار الإفتاء أن رؤية هلال شهر رمضان 2021 تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدة الشهر الكريم ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الثلاثاء 13 أبريل، وآخر أيامه الأربعاء 12 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:24، أما آخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام.