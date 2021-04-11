شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدخل عصر تصنيع ماكينات الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة تحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسيد عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية، حيث وجه الرئيس بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك فى إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية من المركبات.

وتناول الاجتماع جهود توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية فى مصر، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا الصدد.

من جهة أخرى، اجتمع الرئيس مع رئيس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، ونيفين جامع والمهندس محمد أحمد مرسى، وعبدالمنعم التراس، والمهندس أحمد عبدالرازق مستشار الهيئة العربية للتصنيع للتطوير الصناعى، والدكتورة مريان ملاك، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للعلاقات الخارجية، لاستعراض مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى الآلى.

ووجه الرئيس بالإسراع فى تنفيذ المشروع الذى سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية فى مجال التصنيع المحلى، وامتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات. كما وجه بالاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة، التى تعتبر أساس الصناعة المتقدمة فى العصر الحالى. وقد تناول الاجتماع عرض الجهات المعنية لمشروع تصنيع ماكينات التحكم الرقمى المبرمجة من كل جوانبه، وذلك بالشراكة مع الخبرة الألمانية واليابانية الأعرق فى هذا المجال، فضلاً عن استعراض كيفية توظيف نتائج هذا المشروع لخدمة أهداف التنمية الصناعية فى مصر، وذلك باشتراك كل الجهات المعنية، لاسيما وزارتى التجارة والصناعة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

إلى ذلك وجه الرئيس السيسى كلمة إلى العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس المملكة.

وجاء فى نص الكلمة: «إنه لمن دواعى الفخر والسرور أن أشارك معكم - جلالة الملك والشعب الأردنى الشقيق - فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهى المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربى والإسلامى، والتى تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضى قدماً بمسيرة العلاقات بين البلدين، وأن نسعى سوياً لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار، والازدهار، والسلام، والتنمية لشعوب ودول المنطقة».