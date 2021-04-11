شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترسل خزان أكسجين سعة 6 أطنان لمستشفى رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إنه تم توريد خزان اكسجين بسعة 6 أطنان لستشفي مدينة راس غارب، وسيتم التركيب خلال الساعات القادمة.

وشدد مرعي على النظافة العامة للمستشفي، واتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والتأكيد على ارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية في التعامل مع جميع الحالات المرضية مع الحرص على حسن استقبال المرضى وذويهم.