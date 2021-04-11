شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 100 اسطوانة أكسجين ومستلزمات طبية لمستشفيات سوهاج لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن إمداد محافظة سوهاج بعدد 100 أسطوانة أكسجين طبي، و 30 سرير رعاية مركزة، و20 جهاز مونيتور، و8 أجهزة تنفس صناعي، وجهازين صدمات كهربائية، و كميات من المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفيات المحافظة، في إطار زيادة الطاقة الإستيعابية للمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس "كورونا المستجد" وخاصة بعد تزايد الإصابات بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم عقب وصول الوزيرة إلى محافظة سوهاج في إطار زيارتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس "كورونا"، والوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ورافق الوزيرة خلال زيارتها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وقد بدأت الوزيرة زيارتها لمحافظة سوهاج بتفقد مستشفى حميات مدينة البلينا، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقدت أقسام المستشفى المختلفة وغرف المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية لهم، مشددة على سرعة الإنتهاء من جميع التجهيزات بمستشفى حميات البلينا ضمن أعمال تطويرها التي تمت خلال الفترة الماضية بتكلفة 50 مليون جنيه، في إطار خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.