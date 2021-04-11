شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يقيم حفل تأبين للواء مصطفى عفيفي وأشرف عبدالظاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فاعليات اجتماع المجلس التنفيذي رقم 3 لعام 2021 بقاعه المجلس التنفيذي الكبري بديوان العام المحافظة بمدينة طور سيناء عاصمه المحافظة.

حضر الاجتماع المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن محمد الشريف السكرتير العام واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ومستشاري المحافظ ورؤساء المدن ومديري ادارات الديوان العام ومديري المديريات.

استهل الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق مع محضر الجلسة السابق المنعقد في 6 مارس وطالب الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح اللواء مصطفى عفيفي محافظ جنوب سيناء السابق، والاستاذ اشرف عبدالظاهر مدير مكتب الجمهورية اللذين توفاهم اللهم بسبب فيروس كورونا.

قال المحافظ إن الراحل اللواء مصطفي عفيفي بني مدينة شرم الشيخ وله دور باز في المحافظة من طابا إلى رأس سدر، وأشاد بالدور الذي قام به في المحافظة خلال توليه منصب المحافظ فترة ٩ سنوات.

وأكد أنه أطلق اسم اللواء مصطفي عفيفي على أحد شوارع شرم الشيخ قبل وفاته تخليدا لذكراه وما فعله طوال فترة عمله 9 سنوات كاملة.

واضاف أن الراحل اشرف عبدالظاهر من أقدم وأبرز الصحفيين في جنوب سيناء وعمل فترة طويلة مديرا لمكتب الجمهورية، ولم يترك جولة إلا حضرها وكتب الكثير من المقالات التحقيقات التي أفادت المحافظة والمواطنين، وقدم عزاءه لاسرة الراحلين.

يذكر أن اللواء الراحل مصطفي عفيفي عمل محافظا في الفترة من ١٩٩٧ وحتي ديسمبر ٢٠٠٥ وحصلت شرم الشيخ على عدة جوائز من اليونسكو وإيطاليا.

الراحل اشرف عبدالظاهر عمل مديرا لمكتب الجمهورية على مدار ٣٠ عاما حصل فيها على العديد من الجوائز والتكريم خلال فترة عمله بجنوب سيناء.