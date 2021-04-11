شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية "ها أنا أحقق ذاتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بهد قليل احتفالية " ها أنا أحقق ذاتى" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك فى الاحتفالية مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء التحرير وبحضور عدد كبير من الوزراء.

ويتضمن الحفل عرض قصص نجاح من الأطفال الأيتام المتفوقين علميًا وفنيًا ورياضيًا، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الشعبية والفنية والتمثيلية والغنائية والرياضية.