شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توجيهات رئاسية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير، أبرزها توجيهات رئاسية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في الخليج 365 أيضاً

توجيهات رئاسية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية

الرئيس يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية لصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها.. ويوجه بالاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية فى مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

التوافق الاستراتيجى بين مصر والأردن قادر على التعاطى مع كل التحديات

الرئيس يوجه كلمة للملك عبدالله الثانى بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة.. الرئيس السيسى: ذكرى تأسيس المملكة الأردنية مناسبة غالية وعزيزة على مصر والعالمين العربى والإسلامى

وزير المالية فى الخرطوم لبحث دعم العلاقات بين مصر والسودان تنفيذا لتكليفات الرئيس

معيط: مستعدون لنقل خبراتنا فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للأشقاء.. ووزير المالية السودانى: مصر تتمتع الآن بجنى ثمار نتائج الإصلاح





القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

«النواب» يحيل الموازنة العامة إلى لجنة الخطة

المجلس يناقش حساب ختامي موازنة 2020-2019.. «المالية»: مصر حققت فائضا أوليا فى ظل جائحة كورونا.. تحصيل 79 مليار جنيه متأخرات حكومية.. ووزيرة التخطيط: أداء الاقتصاد المصرى مشرف

مصر تعبر أزمة التجارة العالمية في 2020 بنجاح

تحسن فى الميزان التجارى وأداء الجنيه أمام الدولار.. تسهيل حركة النقل اللوجستى لأسواق الدول الأفريقية.. و«الإيكونوميست» تتوقع زيادة صادرات مصر البترولية