أخبار مصر.. الرئيس السيسي: التوافق الاستراتيجي مع الأردن قادر على مواجهة التحديات

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تصريح الرئيس السيسي أن التوافق الاستراتيجى بين مصر والأردن قادر على التعاطى مع التحديات، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الرئيس السيسى فى مئوية المملكة: نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر

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وزيرة التخطيط: أداء الاقتصاد المصرى مشرف بمواجهة كورونا ومعدلات نمو إيجابية

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، على الأداء المشرف للاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث الأزمة غير المسبوقة التى شهدها العالم والتى فاقت سابقيها من الأزمات حتى فترة الكساد العالمى، مشيرة إلى معدلات النمو الإيجابية التى حققتها مصر العام الماضى وبلغت نمو موجب يقدر بـ 3.6%، وكذا 2% بالموجب خلال الربع الأول من العام الجارى فى الوقت الذى كانت معدلات النمو بالسالب فى كثير من الدول ومنها الولايات المتحدة والتى قدرت بسالب 4.3%، وبريطانيا سالب 9.8%، والسعودية سالب 5%، والمغرب سالب 7%.

وزير النقل: الرئيس السيسى وجه بتلبية أى مطالب للأشقاء السودانيين

أكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أن هناك توجيها واضحا وصريحا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومدروس من الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتلبية أى مطالب للأشقاء السودانيين خاصة فى قطاع النقل، فورا.

غدا طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء واضطراب الملاحة والصغرى 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، معتدل على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة أحيانا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

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أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن السنة المالية 2019/2020 كانت سنة استثنائية فى كل العالم، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى تحقيق أرقام اقتصادية لم يشهدها العالم وزيادة معدلات العجز والعديد من الإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى أن تعاون مجلس النواب مع الحكومة وصلابة الاقتصاد نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى كان لهما الفضل فى صمود الاقتصاد المصرى أمام تداعيات الجائحة.





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أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حرص الحكومة على تحصيل المتأخرات الحكومية لدى الغير، مشيرا إلى أن هذا الملف كان على رأس أولويات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مدار السنوات الماضية.





قناة السويس تنتهى من تعويم الكراكة مهاب مميش فى بحيرات الإسماعيلية.. صور

أنهت هيئة قناة السويس منذ قليل، عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش وإنزالها من سفينة الشحن الصينية فى منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد فى الإسماعيلية.





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أكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقرار معدلات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة قنا، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة خلال فترة الاحتفالات بالمناسبات الدينية للحفاظ على جهود الدولة المصرية فى التصدى للفيروس.





الرئيس السيسي: التوافق الاستراتيجى بين مصر والأردن قادر على التعاطى مع التحديات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة إلى أخيه الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة.





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أعلن محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها أمس خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى.





معارض "أهلا رمضان" فى المحافظات.. تخفيضات بالأسعار على كافة السلع تصل إلى 40%.. توفير أرصدة كافية للاستهلاك من الياميش والمواد الغذائية واللحوم والدواجن.. وجولات ميدانية لمتابعة الأسواق ومنع الاحتكار.. صور

شهدت محافظات مصر استمرار افتتاح معارض "أهلاً رمضان"، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة ومكافحة غلاء الاسعار والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل خلال تلك الفترة.





وزير المالية: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا فى السودان

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات وخبرات فى شتى المجالات؛ لتلبية كل مايطلبه أشقاؤنا فى السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة، لافتًا إلى حرص الجانب المصرى على تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الإصلاح الاقتصادى على النحو الذى يصب فى مصلحة شعبى وادى النيل؛ بما يُسهم فى خلق نموذج للشراكة التنموية، والتكامل الاقتصادى، خاصة فى ظل ما تتفرد به العلاقات المصرية السودانية من خصوصية تاريخية ترتكز على روابط الأخوة والمودة الصادقة.





صلاح يوجه رسالة دعم لـ تريزيجيه: "أتمنى رؤيتك مرة أخرى فى الميدان قريبًا"

حرص محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الانجليزى على مواساة صديقة محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، وتوجيه رسالة دعم له بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة عقب الإصابة التى تعرض لها أمس خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى.

الرئيس السيسي يتابع استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية.

كما وجه الرئيس بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع.

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الرئيس السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لمسايرة التقدم العالمى والحفاظ على البيئة.. يوجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع

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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع القومى لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى الآلى.