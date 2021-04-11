شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان فى مرصدى تمير وحوطة سدير بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وحوطة سديربالسعودية، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد، هلال شهر رمضان المبارك، فى احتفال رسمى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التى أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.

وسيعلن الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

وسيحضر حفل رؤية هلال رمضان عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضونيى وكيل الأزهر، نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.