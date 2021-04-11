تأجيل محاكمة 22 متهما بـ"الانضمام لجماعة إرهابية" لـ18 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 22 متهما بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشد قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 18 مايو.

كانت أسندت النيابة العامة لـ22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقتل المتهمين مواطنا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.