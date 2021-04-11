شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان موقف عدد من المشروعات المقرر افتتاحها رئاسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، ويتم الاستعداد لافتتاحها رئاسيا، خاصة بصعيد مصر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في تحسين الخدمات للمواطنين، سواء مشروعات الإسكان أو المرافق، مشيرا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاستعداد لافتتاح عدد من مدن الجيل الرابع الجديدة، خلال الأشهر المقبلة، والبدء بمدن صعيد مصر، وكذا عدد من المشروعات الأخرى التي تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التي يتم اقامتها في صعيد مصر، موضحاً الموقف الخاص بمدينة أسوان الجديدة، وما تتضمنه من مشروعات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى، وكذا الممشي السياحى النهرى، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذى لعدد من الأنشطة والمشروعات الخدمية بالمدينة تسهم في جذب المواطنين لها.

وتناول الوزير موقف تنفيذ المشروعات بمدينة ناصر، غرب أسيوط، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 4 آلاف وحدة سكنية، وكذا طريق هضبة أسيوط، موضحاً كذلك الموقف الخاص بمشروعات مدن غرب قنا، والفشن وملوى الجديدتين، كما تناول الموقف الخاص بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تطوير المناطق العشوائية في محافظات الصعيد.

وعرض الدكتور عاصم الجزار خلال اللقاء على رئيس الوزراء نسب التنفيذ الخاصة بعدد من المشروعات في صعيد مصر المقرر الانتهاء منها قريباً، والتى ستكون جاهزة لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاحها خلال الفترة القادمة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى مشروع تطوير موقع «التجلى الأعظم» بمدينة سانت كاترين، مشيراً إلى أنه تم بدء تنفيذ 14 مشروعاً بالموقع، مؤكداً أن تنفيذ أعمال التطوير تأتى في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الخاصة بتطوير مدينة سانت كاترين، التي تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة، حيث تعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، لافتاً إلى أن اعمال التطوير تستهدف أيضاً تحسين البيئة العمرانية بالمدينة، ورفع مستواها، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأضاف الوزير أن مشروع تطوير موقع «التجلى الأعظم» بمدينة سانت كاترين، يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك في ضوء المكانة التي تتمتع بها المدينة، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى، كما أنها تُعد منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار.

كما تناول الدكتور عاصم الجزار الموقف الخاص بمشروع «ممشى أهل مصر»، وكذا أعمال تطوير بحيرة الصيرة، ومنطقة المطاعم بها، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل هذه المشروعات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذها، والتى من بينها توفير أماكن ترفيهية على مستوى راق للمواطنين.

وفى ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في التوقيتات المقررة لها، بما يسهم في سرعة دخولها الخدمة، واستفادة عدد كبير من المواطنين من هذه المشروعات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.