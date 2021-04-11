شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يجتمع بالقيادات الطبية لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، إجتماعاً مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية طب الزقازيق، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق الإسعاف ،والدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي، وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات الكفيلة لمجابهة ومحاصرة الموجه الثالثة من فيروس كورونا المستجد، والوقوف على جاهزية المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي الفيروس.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إستمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة، من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة، وهيئة التأمين الصحي، ومستشفى الأحرار التعليمي ،ومرفق الأسعاف لتوجيه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

طالب محافظ الشرقية الجهات المشاركة بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحسبا لزيادة عدد المصابين، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الإجراءات الطبية والصحية التي تم اتخاذها خلال التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الفيروس.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي بكل مستشفى، وكذلك متابعة المخزون الاستراتيجي منه بشكل يومي، والتأكد من كفاءة عمل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الاكسجين البديلة لضمان تقديم الخدمة بشكل منتظم، والتواصل مع شركة الصيانة في حالة وجود أي معوقات مع اعداد تقرير يومي موضح به كميات الاكسجين المتوفرة بكل مستشفى على حده .

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامة الواقية وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واستخدام المطهرات الشخصية حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون للخروج من تلك الأزمة بسلام.