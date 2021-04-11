شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مستشفى حميات البلينا فور وصولها إلى سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، إلى محافظة سوهاج، في إطار زيارتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، والوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ورافق الوزيرة خلال زيارتها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت زيارتها لمحافظة سوهاج بتفقد مستشفى حميات البلينا للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقدت أقسام المستشفى المختلفة وغرف المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية لهم.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات بمستشفى حميات البلينا ضمن أعمال تطويرها التي تمت خلال الفترة الماضية بتكلفة 50 مليون جنيه، في إطار خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.

وتابع «مجاهد» أن الوزيرة وجهت بدراسة إنشاء مجمع طبي شامل بمحافظة سوهاج ليكون صرح طبي يضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالي الصعيد، على غرار المجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية، ومن جانبه أعرب محافظ سوهاج عن ترحيبه بمقترح إنشاء المجمع الطبي بما يعود بالنفع على أهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم الكامل لإنشاء المجمع وتخصيص قطعة أرض من المحافظة للبناء عليها.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة أعلنت عن إمداد محافظة سوهاج بـ 100 أسطوانة أكسجين طبي، و30 سرير رعاية مركزة، و20 جهاز مونيتور، و8 أجهزة تنفس صناعي، جهازين صدمات كهربائية، وكميات من المستلزمات الطبية والوقائية، في إطار زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية اليوم لعدد من محافظات الصعيد بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظة قنا للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.