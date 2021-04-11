شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تواصل قوافلها الطبية لقرى مطوبس ضمن مبادره «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الأحد قافلة طبية لأهالي قرية «الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة» التابعة لمركز مطوبس بهدف تقديم خدمات طبية.

وشارك في القافلة كليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض وطب الفم والأسنان بالجامعة لتنفيذ قافلة طبية شاملة جميع التخصصات وتوفير الأدوية اللازمة في جميع التخصصات مجاناً وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين في القافلة، كما شارك في القافلة فريق الجوالة بالجامعة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

وضمت القافلة الطبية نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الفم والأسنان والباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال.

حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

كما قدم فريق كلية التمريض بإشراف الدكتور مها أبوجازية عميد الكلية والدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة نخبة متميزة من طلاب وطالبات الامتياز في القافلة الطبية الشاملة الخدمات التمريضية المتمثلة في قياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، والخدمات التثقيفية وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة بالوقاية من مرض السكري والضغط والتغذية الصحية السليمة وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وتحرص إدارة جامعة كفرالشيخ على نظيم القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

كما تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم من خلال القوافل الطبيه، وتقديم الخدمة على أكمل وجه حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 1019حالة من أهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة بمركز مطوبس .