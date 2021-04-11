شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تنظم ورش عمل للمبتعثين العائدين من الخارج للاستفادة من خبراتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم ورش عمل من أعضاء هيئة التدريس المبتعثين العائدين من الخارج، وذلك لتعظيم الاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى زملائهم بالجامعة بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية ورفع مستوى الطلاب علميا، وتم مناقشة عدد من الموضوعات منها التقرير المقدم حول النشر الدولي حيث بلغت نسبة الأبحاث المنشورة من عام 2017- 2020 بالتعاون مع جامعات اجنبية53.2%، ووصل عدد الأبحاث المنشورة إلى 1236 بحث دولي لعام 2020، وتم نشر 52 بحث دولي حول فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الجامعة انه تمت الموافقة على التعاقد مع معاوني أعضاء هيئة التدريس الفائزين في مشروعات شباب الباحثين والممول من مركز تطوير الأداء الجامعي، وذلك للبدء في تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع والبالغ عددها 27 مشروع.

وصرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تهدف أن تصبح مركزاً متكاملاً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات احتفال كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة باليوم العالمي لاضطرابات طيف التوحد، بحضور الدكتورة هبة أبوالنيل عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة تمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها لتكون مركزاً متكاملاً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء فيما يخص الجانب الأكاديمي البحثي المتمثل في كلية علوم ذوي الاحتياجات والتي تمتلك العديد من الكوادر العلمية المتميزة، أو الجانب الخدمي المتمثل في مركز تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على وجود وحدة متحدي الإعاقة وورش لصناعة الأطراف الصناعية.وعلي هامش الاحتفال، افتتح الدكتور منصور معرض الوسائل التعليمة الحديثة لأطفال مرضى اضطرابات التوحد، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية معاملة أطفال التوحد وكيفية اكتشاف المرضى، والبرامج التعليمية المخصصة لهم، ووجه بضرورة إجراء دراسة بحثية إحصائية داخل الكلية حول نسب المصابين داخل محافظة بني سويف وطرق وأساليب التعامل المجتمعي معهم بالتعاون مع كلية الطب البشري برئاسة الدكتور عاطف مرسى عميد الكلية و شملت فعاليات الاحتفال فقرات غنائية بلغة الإشارة قدمها طلاب الكلية.