شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بشهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1442 هــ.

وقال محافظ كفر الشيخ، في نص برقيته للرئيس: «يُسعدني ويُشرفني أن أغتنم هذه المناسبة أبعث بخالص اعتزازي وتقديري لشخصكم الكريم وأن أتقدم لفخامتكم باسم أبناء محافظة كفر الشيخ وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات «، سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا، وسيسجل التاريخ بكل التقدير والعرفان حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير».

كما أرسل محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبرقيات تهنئة مماثلة لكل من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ،و الوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما قدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.