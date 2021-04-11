شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الزراعة» ومحافظة أسوان لتنمية الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمقر الهيئة بالقاهرة بحضور السيد القصير وزير الزراعة وأستصلاح الأراضى، والدكتور غادة أبوزيد نائب المحافظ حيث يهدف البروتوكول لتنمية الإنتاج الحيواني أو السمكي أو الداجني، بجانب تنفيذ عمليات تصنيع أو خدمات على منتجات زراعية أو غيرها.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالمساعي المشتركة بين وزارة الزراعة والمحافظة لإستغلال المساحات والأراضى المتاحة والمتواجدة داخل نطاق المحافظة وتقع تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير لطرحها للإستصلاح والإستزراع للتوسع في إقامة المشروعات الكبرى وخاصة التي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والدولية وبما يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي.

وأوضح بأنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم أجهزة المحافظة المختصة بقبول طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات إستصلاح وإستزراع، وكذلك المشروعات المرتبطة بهذا المجال، وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية لإقامة هذه المشروعات والحصول على الموافقات اللازمة له وصولاً لمرحلة العقد التي تختص بها الهيئة بإعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضى وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن برتوكول التعاون يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية بإتاحة بيئة زراعية بجودة عالية، مع تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه من خلال تطوير المحاصيل الحقلية والبستانية وتطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية والداجنة، وكذا رفع القيمة المضافة للمحاصيل من خلال المشروعات المتكاملة ( زراعى – إنتاج حيوانى – إنتاج داجنى – التصنيع الزراعى).