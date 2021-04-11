شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: توافر كوبونات شراء السلع بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكوبونات التي تم طرحها للعام الثاني على التوالي للقادرين من المواطنين لتوزيعها على الاكثر احتياجا متوفرة بجميع منافذ شركات الوزارة الخمس سواء بالشركة العامة لتجارة الجملة أو الشركة المصرية لتجارة الجملة وكذلك شركات المجمعات الاستهلاكية النيل – الاهرام والاسكندرية، أو الشركة المصرية لتجارة اللحوم وكذلك الشركة المصرية لتسويق الاسماك.

واشار التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية للسيد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان ما تم بيعه حتى الان من تلك الكوبونات وصل إلى 8360 كوبون فئة 20 جنيه، وما تم بيعه من الكوبونات فئة 50 جنيه وصل إلى 11827، وما تم بيعه من الكوبونات فئة 100 جنيه وصل إلى 8703، وقال المصيلحي ان الوزارة نوعت في الفئات السعرية للكوبونات هذا العام حتى تمكن الكل من الشراء، مشيرا إلى انه تم طرحها بفئات تبدء من 20 جنيها إلى 50 جنيها إلى 100 جنيها للكوبون الواحد للتسهيل على المواطنين، واضاف المصيلحي إلى ان فكرة طرح تلك الكوبونات جاءت لطرحها للقادرين بمنافذ التوزيع لشرائها وتوزيعها على غير القادرين من المواطنين لإعطاء الفرصة لهم لاختيار السلع التي تناسبهم، وكذلك التي يحتاجونها، مشيرا إلى ان تلك الكوبونات مصنعة بطريقة لا تقبل التحايل أو استخدامه اكثر من مرة.

واكد المصيلحي وجود رصيد كافي من تلك الكوبونات بمنافذ التوزيع للقادرين مشيرا إلى ان عمليات البيع متاحة لاي مواطن وبأي كميات دون حدود ايضا، هذا وقد اكد اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجود اقبال كثيف من المواطنين لشراء هذه الكوبونات، مشيرا إلى ان تلك الكوبونات سهلت الامر على المواطنين القادرين للشراء وغير القادرين الذين ثمنوا الامر جيدا خاصة وانه اتاح لهم القدرة على شراء مستلزماتهم بأريحية كبيرة وطبقا لاحتياجات اسرهم من السلع.