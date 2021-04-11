شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2021.

وقال المحافظ في برقيته: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2021، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وأن يكلل الله خطاكم دائما بالنجاح والتوفيق لتواصلوا مسيرة جهودكم البناءة لعلو شأن وطننا الحبيب».

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين بمناسبة 2021.