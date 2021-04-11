شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضانك بهجة».. ورشة عمل لتدريب الأطفال على إعداد الزينة في جامعة سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ورش العمل الذي ينظمها مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة بعنوان «رمضانك بهجة»، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح رئيس الجامعة- خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة- أن ورش العمل استهدفت الأطفال من سن ٤ وحتي ١٤ سنة، وذلك لتدريبهم على كيفية صنع الزينة الخاصة بشهر رمضان من فوانيس وغيرها، لافتاً إلى أن مثل هذه الورش الحرفية تشجع الأطفال على استغلال الوقت، وحثهم على الإبداع والإبتكار واكتسابهم مهارات جديدة ومختلفة.

وقالت الدكتورة ريهام محمد على مديرة المركز، أن ورش العمل تضمنت ورشة بعنوان «فانوسك ألوان» لتعليم الأطفال تلوين الفوانيس من عمر ٤ حتي ٨ سنوات،واستمرت على مدار ٦ ساعات لمدة يومين، والثانية بعنوان «فنانيسك» لتعلم كيفية صب وتلوين شخصيات رمضان الكرتونية، واستهدفت الأطفال من سن ٦ سنوات وحتي ١٤ سنة، واستمرت على مدار يومين، لافتة إلى أن الفعاليات شملت أيضاً ورشة عمل بعنوان «فانوسك بإيدك» لتعلم كيفية عمل زينة رمضان بإستخدام خيوط الكروشيه وتستمر لمدة 3 أيام، والأخيرة بعنوان «رمضانك كروشيه» لتعلم كيفية صنع فانوس من خيوط الكروشيه وتصميم ديكور رمضان، واستهدفت الفئة العمرية من سن ٦ سنوات وحتي 14سنة وتستمر لمدة يومين ومدتها 3 ساعات.

ونوهت الدكتورة ريهام، أنه بعد الإنتهاء من هذه الورش الحرفية سيتم إقامة معرض لعرض هذه الأعمال، واختيار الطفل صاحب أفضل عمل مميز، بالإضافة إلى منح جميع الأطفال المشاركين شهادة مشاركة وتدريب من المركز.

ورشة عمل للأطفال بجامعة سوهاج لتدريبهم على "تصنيع زينة رمضان"

ورشة عمل للأطفال بجامعة سوهاج لتدريبهم على "تصنيع زينة رمضان"

ورشة عمل للأطفال بجامعة سوهاج لتدريبهم على "تصنيع زينة رمضان"

ورشة عمل للأطفال بجامعة سوهاج لتدريبهم على "تصنيع زينة رمضان"

ورشة عمل للأطفال بجامعة سوهاج لتدريبهم على "تصنيع زينة رمضان"