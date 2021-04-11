شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث البترول» يحصد الميدالية الفضية بمعرض بيروت الدولي للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري عن تمكن فريق بحثي من المعهد من الحصول على الميدالية الفضية، وذلك أثناء المشاركة الأولى لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بمعرض بيروت الدولي للابتكار والذّي تنظمّه الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث- نقطة ارتكاز الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين، ويأتي ذلك تزامناً مع حصول المعهد على المركز الأول محلياً بمؤشر تأثير الابتكار وفقا لتصنيف «سيماجو» الدولي

أوضح «مصطفى» ان مكتب التايكو شارك بالمعرض بمخرجين بحثين حيث قدم د. شريف على يونس مخرج بحثي بعنوان «طريقة لتحضير المعادن النانونية صفرية التكافؤ من الحديد أو الفضة أو ثنائية المعدن من الحديد والفضة بالفينولات المستخلصة من مياه الصرف الصناعى كعوامل اختزال» وحصد عنه الميدالية الفضية،

كما تقدمت د. سوسن عبدالهادي بمخرج بحثي بعنوان «تحضير وتوصيف متراكب نانوي جديد كقطب معاكس لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية المستحثة بنقاط الكم»

واضاف «مصطفى» ان تمثيل مصر في كافة المسابقات الدولية اصبح يتصدر المراكز الاولى وهو شرف لنا جميعا لابد ان نفتخر به.

والجدير بالذكر مشاركة أكثر من سبعين اختراع من ١٤ دولة في المعرض ضمن فئات مختلفة، ويقوم بالتحكيم نخبة من الحكام الدوليين ومن اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، والمشاركون في معرض بيروت الدولي للابتكار هم مخترعون من: لبنان، كندا، مصر، ألمانيا، اندونيسيا، ايران، العراق، المغرب، عُمان، رومانيا، سوريا، تركيا، اليمن، السودان.

«بحوث البترول» يحصد الميدالية الفضية بمعرض بيروت الدولي للابتكار