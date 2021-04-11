شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طرق وإنشاء محطة مياه ووحدة بيطرية.. تطوير قرية الكمال في المنيا ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية الكمال بمركز المنيا، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ757 تابع، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً إلى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا والمهندسة إيمان على رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة.

تابع المحافظ خلال جولته إنهاء أعمال الرصف لطريق الكمال-البركة بطول 500 متر، وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة، حيث وجه المحافظ مدير الوحدة بمد أعمال الرصف لنهايات جميع العزب ،وذلك تيسيرا على المواطنين.

قرية الكمال بالمنيا

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق الكمال-العمدة والجاري تنفيذها بطول 500 متر، وتابع المحافظ التجهيزات الخاصة برصف طريق الامل-أبوراوي، التابع لقرية طوخ الخيل بطول 2 كم.

وخلال جولته بالقرية، تابع محافظ المنيا، أعمال إنشاء الوحدة البيطرية بالقرية، كما تفقد أعمال انشاء محطة مياه قرية الكمال، حيث تم دق بئر للمياه على عمق87 متر، وتم إرسال عينات المياه لوزارة الصحة ،كما سيجري إنشاء محطة طاقة شمسية داخل محطة المياه، كما تفقد المحافظة قطعة أرض يجري تمهيدها لمد خدمات الصرف الصحي بقرية الكمال.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجري تنفيذها في القرية، ووجه محافظ المنيا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب وصلات مياه لجميع المنازل، حيث أجمع الأهالي على أهمية وصول المياه لمنازلهم.

قال محافظ المنيا، إن مشروعات المياه والصرف الصحي بقرية الكمال، تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، معربا عن خالص شكره وعميق تقديره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.