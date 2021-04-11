شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفائزين بجوائز الدولة.. جامعة القاهرة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» كشوف الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجعية)، وجوائز مجلس الأكاديمية (جوائز الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة)، والتي أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم، وأبرزهم الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق والاستاذ بالمعهد القومي للأورام.

وتصدرت جامعة القاهرة، الاعلي حصولا على الجوائز لهذا العام بـ18 جائزة من إجمالي 75 جائزة، يليها المركز القومي للبحوث ب11 جائزة، وجامعة المنصورة 6 جوائز، ثم جامعة عين شمس 5 جوائز، والإسكندرية والزقازيق 4جوائز لكل منهما، وسوهاج وبني سويف والمنيا ومدينة الأبحاث العلمية لكل منهم 3 جوائز.

كان أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم نتيجة الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجعية)، وجوائز مجلس الأكاديمية (جوائز الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة)، وذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وفى كلمته، أكد الوزير أن الجوائز إحدى وسائل تشجيع الباحثين والعلماء، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بتشجيع العلم والعلماء لمداومة البحث والابتكار والإبداع والتطوير والعمل على اللحاق بالدول المتقدمة، معلنًا ترشيح 12 مرشحاً بجوائز النيل لهذا العام، كما رشح لجوائز الدولة التقديرية لهذا العام 48 مرشحاً.

وأضاف د. عبدالغفار أنه بالنسبة لعدد المرشحين والمتقدمين لجوائز الدولة للتفوق فقد بلغ هذا العام 163 مرشحاً ومتقدماً مقارنة بالعام الماضى 83، كما أن المتقدمين لجوائز الدولة التشجيعية بلغ هذا العام 200 متقدماً مقارنة بالعام الماضى 143، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين والمتقدمين قد زاد عن العام الماضى، ويبلغ إجمالى القيمـة النقدية لجوائز الدولة لهذا العام (النيل ـ التقديرية ـ التفوق ـ التشجيعية ) خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتى تبلغ حوالى 2 مليون جنيه مصرى.

أما بالنسبة لأعداد الفائزين، أشار الوزير إلى أنه تم منح جائزتى النيل في العلوم وفى العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية (عشر جوائز) فقد منحت لتسعة فائزيــن، وتم حجب جائزة واحدة، مضيفًا أنه بالنسبة لجوائز الدولة للتفوق (سبع جوائز) فقد منحت لسبعة فائزين.

وأوضح د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن جوائز الدولة التشجيعية عددها 40 جائزة تم منح منها هذا العام 40 جائزة لعدد 45 فائزاً ولم تحجب أية جائزة ومنحت أربع جوائز مناصفة، في حين العام الماضى منحت 38 جائزة لعدد 38 فائزاً وحجبت جائزتين ومنحت جائزتان مناصفة، وبلغ إجمالى قيمـة الجوائز الممنوحة هـذا العام 7 مليون و500 ألف جنيه ( نقديا وميداليات )، كما منحت جوائز الرواد لعدد أربعة فائزين بمبلغ إجمالى 400 ألف جنيه، ومنحت أيضًا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد ثمان فائزات بقيمة 320 ألف جنيه وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعدد اثنين فائزين بقيمة 30 ألف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.

وفى ختام كلمته، أشاد الوزير بجهود الأكاديمية وإدارة الجوائز واللجنة العليا للجوائز وعلماء مصر أعضاء اللجان على جهودهم في تقييم ملفات أكثر من 490 متقدم ومرشح، وكذلك المهنية والحرفية الشديدة في فحص الملفات والإنتاج العلمى طبقا لمعايير محددة معلنة مسبقا، مطالبًا الفائزين بمزيد من العطاء وتوظيف البحث العلمى لخدمة أهداف التنمية الوطنية، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

والأسماء الفائزة كالتالي:

قائمة أسماء الفائزين بجوائز الدولة

قائمة أسماء الفائزين بجوائز الدولة

قائمة أسماء الفائزين بجوائز الدولة

قائمة أسماء الفائزين بجوائز الدولة

قائمة أسماء الفائزين بجوائز الدولة