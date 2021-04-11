شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي في سفارة بلاده: التاريخ والمستقبل يجمع الشعبين ومصلحتنا واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن التاريخ والمستقبل يجمع الشعبين ومصلحتنا واحدة وليست مجرد مشتركة، مضيفًا أن العلاقات متميزة في المستوى الفكري والثقافي، جاء ذلك خلال كلمة له بمقر إقامة سفير تونس في القاهرة.

وأكد أن مصر على استعداد لتجاوز المشاكل المتعلقة بتأشيرات الدخول، مشيرا إلى أن التونسيين كانوا يستقرون في مصر أثناء ذهابهم للحج.

وتاريخيا استعرض زيارة الإمام محمد عبده إلى بلاده، مضيفا أن العلاقات الثنائية متميزة على المستوى الفكري والثقافي.

وأضاف أن التونسيين يتمتعون بحس وطني عال ورغبة صادقة في المساهمة الفاعلة في رفع التحديات التي تواجه البلاد، مؤكدا حاجة تونس إلى كل أبنائها وبناتها في الداخل والخارج.

وتحدث عن الكاريكاتير، الذي نشر منذ عدة عقود بأن تونس مريضة على فراش المرض ودواءها برلمان وطني وحكومة وطنية.

وأضاف: «سنعمل على تخطي عقبات الداخل وبناء التاريخ الجديد بفكر جديد».

وتابع في رسالة لأعضاء البعثة: «تلاحظون الوضع السياسي والدستوري بأنه مؤلم، ورغم ذلك لدينا الإمكانيات الكثيرة، ونستطيع صُنع المعجزات، لذلك يجب أن تتوافر الإرادة السياسية لذلك».