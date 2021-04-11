شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 5 ملايين و700 ألف.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتيجة الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، وجوائز مجلس الأكاديمية (جوائز الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة)، وذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وفى كلمته، أكد الوزير أن الجوائز إحدى وسائل تشجيع الباحثين والعلماء، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بتشجيع العلم والعلماء لمداومة البحث والابتكار والإبداع والتطوير والعمل على اللحاق بالدول المتقدمة، معلنًا ترشيح 12 مرشحاً بجوائز النيل لهذا العام، كما رشح لجوائز الدولة التقديرية لهذا العام 48 مرشحاً.

وأضاف د. عبدالغفار أنه بالنسبة لعدد المرشحين والمتقدمين لجوائز الدولة للتفوق فقد بلغ هذا العام 163 مرشحاً ومتقدماً مقارنة بالعام الماضى 83، كما أن المتقدمين لجوائز الدولة التشجيعية بلغ هذا العام 200 متقدم مقارنة بالعام الماضى 143، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين والمتقدمين قد زاد عن العام الماضى، ويبلغ إجمالى القيمـة النقدية لجوائز الدولة لهذا العام (النيل ـ التقديرية ـ التفوق ـ التشجيعية ) خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتى تبلغ حوالى 2 مليون جنيه مصرى.

أما بالنسبة لأعداد الفائزين، أشار الوزير إلى أنه تم منح جائزتى النيل في العلوم وفى العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية (عشر جوائز) لتسعة فائزين، وتم حجب جائزة واحدة، مضيفًا أنه بالنسبة لجوائز الدولة للتفوق (سبع جوائز) فقد منحت لسبعة فائزين.

وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن جوائز الدولة التشجيعية عددها 40 جائزة تم منح منها هذا العام 40 جائزة لعدد 45 فائزاً ولم تحجب أي جائزة ومنحت أربع جوائز مناصفة، في حين العام الماضى منحت 38 جائزة لعدد 38 فائزاً وحجبت جائزتان ومنحت جائزتان مناصفة، وبلغ إجمالى قيمـة الجوائز الممنوحة هـذا العام 7 ملايين و500 ألف جنيه ( نقديا وميداليات )، كما منحت جوائز الرواد لعدد أربعة فائزين بمبلغ إجمالى 400 ألف جنيه، ومنحت أيضًا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد ثماني فائزات بقيمة 320 ألف جنيه وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعدد اثنين فائزين بقيمة 30 ألف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.

وفى ختام كلمته، أشاد الوزير بجهود الأكاديمية وإدارة الجوائز واللجنة العليا للجوائز وعلماء مصر أعضاء اللجان على جهودهم في تقييم ملفات أكثر من 490 متقدمًا ومرشحًا، وكذلك المهنية والحرفية الشديدة في فحص الملفات والإنتاج العلمي طبقا لمعايير محددة معلنة مسبقا، مطالبًا الفائزين بمزيد من العطاء وتوظيف البحث العلمى لخدمة أهداف التنمية الوطنية، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.