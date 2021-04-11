شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقدمة اهتمامات المبادرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة" حياة كريمة" لتطوير القرى، تحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر الاحتياجا وتوفير له الخدمات التى تمكنه من حياه معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، وامتدت المبادرة من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولي، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قري مصر، لتطوير وتنمية الريف المصري، والتنفيذ علي أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية، والتكلفة التقريبية للمشروع يصل حتى الآن لـ 500 مليار .

وشملت المستهدفات المقرر تحقيقها فى تطوير القرى، الاهتمام بتوسيع مظلة الحماية لـ"ذو الإعاقة" من خلال تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للكشف على الأطفال أقل من 5 سنوات، بالإضافة إلى إقامة مراكز تأهيل داخل هذه القرى، ويأتى ذلك فى إطار تشكيل رئيس الوزراء لجنة تنسيقية وطنية من 20 وزارة وممثلين من النواب والخبراء والمجلس القومى للإعاقة لمتابعة ما بتم تنفيذه من القانون 10 لسنة 2018.

وفى ذات السياق، يجرى العمل لإنشاء مراكز للاستشارات الأسرية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب الاهتمام بالطفولة، وخدمة الطفولة المبكرة، التي تصل في الريف لنسبة 8% فقط، بجانب تقديم خدمة الحضانات للأطفال الأقل من 5 سنوات، قبل مرحلة الكي جي، وتكثيف كل برامج وزارة التضامن الخاصة بالتوعية بكافة القضايا منها التصدى للتنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة .