شكرا لقرائتكم خبر عن جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية (الأسبوع 26) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قناة مدرستنا جدول البرامج التعليمية للصفوف الثلاثة من المرحلة الابتدائية وهي الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وتتبع القناة وزارة التربية والتعليم وتقدم البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وتقدم أيضًا البرامج التعليمية لكل صفوف المرحلة الإعدادية.

ونستعرض جدول قناة مدرستنا عن الأسبوع السادس والعشرين لطلاب المرحلة الابتدائية الذي يستمر حتى يوم 17 أبريل 2021، وتقوم القناة باعادة تقديم برامج المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 16 أبريل 2021، ولطلاب المرحلة الإعدادية يوم السبت 17 أبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 26)

جدول برامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية علي قناة مدرستنا

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 11 إبريل 2021 وحتى الخميس 15 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 16 إبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 26)

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي من يوم الأحد 11 إبريل 2021 وحتى الخميس 15 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 16 إبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 26)

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي من يوم الأحد 11 إبريل 2021 وحتى الخميس 15 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 16 إبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 26)

وانطلقت قناة مدرستنا فى يوم 18 أكتوبر 2020، بعد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إطلاق القناة والتى تقدم البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وكما تقدم البرامج التعليمية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي.

وتقوم قناة مدرستنا ببث برامجها التعليمية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 // الاستقطاب أفقي // معدل الترميز 27500 // معامل تصحيح الخطأ 5/6.