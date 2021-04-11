شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت درجات الحرارة في الانخفاض بشمال سيناء ، حيث يسود مختلف مدن المحافظة طقس شتوي بارد، بجانب نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.

وأكدت مصادر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، علي المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق..مشيرة إلي أنها لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات حتي اللحظة.

من جانبه قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها مختلف مناطق المحافظة ..مشددا علي استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .