شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «صوتك مسموع» تتلقى شكاوى نقص السلع والخدمات في رمضان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع»، والتي أطلقتها الوزارة لسرعة حل شكاوي المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة، ستتلقي خلال شهر رمضان، كافة الشكاوي عن أي نقص في السلع والخدمات لسرعة توفيرها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بفتح قنوات التواصل مع المواطنين في مختلف المحافظات.

كما تتلقي المبادرة، الشكاوي الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأيضاً توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات، وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تدعيم مبادرة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها بكافة الآليات التي تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل، وبما يحقق رضا المواطنين، لافتاً أن المبادرة تعتمد على تقديم خدمات الواتس أب على الرقم 01150606783، وصفحة الفيس بوك بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo والبريد الإلكترونى: ([email protected]) ورقم الخط الساخن: (15330 ) بما ييسر على المواطنين الابلاغ عن الشكاوي بالطريقة التي تناسبهم وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها.

وقال «شعراوي»، إن المبادرة تلقت خلال شهر مارس الماضي 14.5 ألف رسالة، تضمنت 2114 شكوي، تم الرد على 1608 شكوى منها بنسبة 76%، وجاري حل 506 شكوى، موضحاً أن أكثر الشكاوي كانت بشأن انتشار القمامة وبلغ عددها 1322 شكوى، ثم الإشغالات 638 شكوى، ومخالفات البناء 91 شكوى، ثم التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى، إضافة إلى شكاوى الفساد 7 شكاوى، و4 شكاوى خاصة بمبادرة «حياة كريمة» ومقترحاً واحداً.

وأوضح الوزير، أن خدمة الواتس أب تلقت عدد12 ألفاً و189 رسالة تضمنت 1790 شكوى تم حل 1378 شكوي منها بنسبة 77% وجاري حل 412 شكوي، لافتاً إلى أن عدد المتابعين لصفحة الفيس بوك بلغ 7072 متابعاً خلال شهر مارس 2021 وبلغت عدد المشاهدات 16 ألف مشاهدة،وبلغ معدل استجابة الصفحة حالياً 92%، وتلقت الصفحة 2150 رسالة من المواطنين تضمنت 294 شكوى، تم حل 208 شكوى منها بنسبة 70.7%، وجاري حل 86 شكوى.

وأضاف أن محافظات المنيا وأسيوط وبورسعيد والقليوبية والجيزة والغربية هي أكثر المحافظات استجابة لحل شكاوي المواطنين خلال شهر مارس، مشدداً على كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع في المحافظات على التأكد من حل الشكاوي بشكل جذري، وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى، واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

وأشار التقرير الشهري لمبادرة صوتك مسموع إلى أن خدمة البريد الالكتروني تلقت عدد 82 رسالة منها 30 شكوي تم حل 22 شكوى، وجاري حل 8 شكاوي بنسبة 73.3%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 249 اتصالاً تليفونياً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوي المقدمة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن محافظات المنيا وأسيوط وبورسعيد والقليوبية والجيزة والغربية، هي أكثر المحافظات استجابة لحل شكاوي المواطنين، خلال شهر مارس الماضي، مشدداً على كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع في المحافظات بالتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوي مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

وتابع التقرير الذي تلقاه الوزير، أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتي نهاية مارس 2021 أكثر من 308 ألف رسالة، منها أكثر من 59 ألف شكوى، تم حل أكثر من 57 ألف شكوى بنسبة تجاوزت 96% وجاري حل باقي الشكاوى.