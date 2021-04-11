شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر إبريل 2021، والتي تحاسب عن استهلاك الفترة من يناير حتى نهاية شهر مارس 2021، والتى تقوم الشركة باصدارها يوم 15 إبريل 2021، وحددت الشركة جدول مواعيد السداد والسماح التي يمكن للمواطن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة أو منع الاتصال بسبب عدم سداد الفاتورة.

جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي

يوم 15 إبريل 2021: موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل.

يوم 14 مايو 2021: موعد انتهاء فترة شهر السماح لسداد فاتورة الأرضي المحدد من الشركة المصرية للاتصالات.

يوم 15 مايو 2021: ميعاد تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لغير مسددي الفاتورة.

يوم 14 يونيو 2021: ميعاد انتهاء شهر السماح باستقبال المكالمات لعدم سداد فاتورة التليفون الأرضي.

يوم 15 يونيو 2021: ميعاد قطع الخدمة ورفع الخط مؤقتًا مع فرض غرامة التأخير على غير مسددي للفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك اعتبارًا من يوم الخميس 15 إبريل 2021 الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق ادخال رقم التليفون وكود المحافظة فقط، ويمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الضغط هــنــــــــــا .

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

مراكز شركة WE (السنترالات)

خدمة فورى.

خدمة فودافون كاش.

خدمة أمان.

ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري وCIB .

خدمة Bee .

مكاتب البريد.

خدمة خدماتي.

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE .. من خلال الرابط بأعلي.

خدمة سداد.

خدمة ممكن.

خدمة مصاري.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2021