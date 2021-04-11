شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تهنئ محافظ شمال سيناء بمناسبة حلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، بالتهنئة إلى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير عام الأوقاف، خلال لقائه المحافظ، في مكتبه بديوان عام المحافظة، على انتهاء استعدادات المديرية لشهر رمضان المبارك، حيث تم تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا للشهر الكريم.

أشار مدير عام الأوقاف إلى تخصيص عدد 600 مسجدًا على مستوي المحافظة، لأداء صلاة التراويح خلال الشهر الكريم وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف وتوجيهات المحافظة.

أعلن مدير عام المديرية عن وقف جميع الأجازات الاعتيادية خلال شهر رمضان المبارك..مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات الوزارة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.