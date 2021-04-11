شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بمعبر رفح البري بشمال سيناء بعد العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين، لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 3021 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 1393 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع 1628 مسافرًا.