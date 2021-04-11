شكرا لقرائتكم خبر عن «مفاجأة لأول مرة» سعر الذهب في مصر وعالميا ببداية تعاملات اليوم الأحد 11 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق سعر الذهب في مصر مفاجأة في بداية التعاملات اليوم الأحد، 11 أبريل 2021، حيث سجل سعر الذهب ، اليوم، نفس الأسعار التي حققها يوم الجمعة الماضية، وذلك لليوم الثالث على التوالى، ولأول مرة يحقق الذهب الاستقرار على مدار ثلاث أيام منذ فترة طويلة .

وكان سعر الذهب يعانى من حالة من التذبذب وعدم الاستقرار على مدار اليوم الواحد مما دعى المستثمرين للعزوف عنه كملاذ آمن للاستثمار، ويراقب الخبراء المعدن الأصفر بحذر شديد مع توقعات بإنخفاض الأسعار خلال شهر رمضان .

كما شهد سعر الذهب عالميا حالة من الثبات والاستقرار بسبب اغلاق البورصات والأسواق العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية والتى تنتهى اليوم، مع وجود حالة من الترقب الشديد لما ستسفر عنه بداية التعاملات غدا الاثنين حيث يبدأ التداول على الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر في نهاية التعاملات، في بداية التعاملات اليوم الأحد، 770.68 جنيه وهو نفس السعر منذ تعاملات الجمعة، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في بداية التعاملات اليوم الأحد، 1،744.20 $، وهو نفس سعرها منذ يوم الجمعة الماضى .

« المصرى اليوم» تنشر اسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأحد 11 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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