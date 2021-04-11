شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 3 دورات جديدة بمركز التنمية المحلية في سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برفع مهارات العاملين في المحليات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، انطلقت بمركز التنمية المحلية بمنطقة سقارة، اليوم الأحد، 3 دورات تدريبية، تستمر طوال الأسبوع الجاري.

وقال بيان صحفي، إن الدورات تشمل تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الشمول المالى، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بكافة أنواعها، والتنمية الاقتصادية والجرافيك والإنفوجراف والفيديو والمونتاج، وتنمية مهارات العاملين والمديرين في إدارات الإيرادات والتحصيل والحجز الإداري، فيما تستمر للأسبوع الثالث على التوالى دورة قادة المستقبل. وأضاف البيان أن هذه الدورات يستفيد من الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات.

وأكد الوزير، أهمية إعداد كوادر مدربة للتعامل في جميع المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة، مؤكداً أن الخطة التدريبية لمركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدريبية للمحافظات، مع زيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.